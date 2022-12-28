За сутки оккупанты обстреляли из артиллерии и минометов три района в Харьковской области

Больше всего оккупанты обстреливают Купянское направление.

За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали приграничные районы Харьковщины из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения обстреливали. Больше всего страдает Купянское направление и населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, в г. Купянск и поселке Купянск-Узловой обстрелами повреждены частные дома. Также под вражеским огнем были населёны пункты Харьковского и Чугуевского районов.

По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Госпитализирована в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Изюмском районе 23-летний мужчина взорвался на взрывном устройстве. Доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Синегубов отметил, что пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию. За минувшие сутки обезврежены еще 103 взрывоопасных предмета.

Ситуация в Харьковской области

Оккупационные войска продолжают обстреливать прилегающие к границе с РФ и линии столкновения территории Харьковщины. Больше всего страдает Купянский район.

В среду, 14 декабря, оккупанты РФ нанесли удары с С-300 по Купянску в Харьковской области. В результате вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, из-за обстрелов горело двухэтажное админздание.

В Харьковской области с понедельника, 5 декабря, сократили время комендантского часа – он продлится с 23:00 до 5:00 утра.

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