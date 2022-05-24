За сутки оккупанты убили 12 мирных жителей Донецкой области

В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

За сутки, 24 мая, в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли 12 мирных жителей.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 2 в Авдеевке, 2 в Райгородке, 1 в Лимане, 1 в Николаевке и 1 в Калиновому. Еще 10 человек получили ранения", — говорится в сообщении. .

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

Отметим, из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 427 гражданских, 1156 получил ранения (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

Фото: Павел Кириленко/Telegram

Напомним, российские оккупанты сегодня, 24 мая, обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области. Разрушения претерпели 40 гражданских объектов.

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