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За сутки оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 10 человек получили ранения

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За сутки оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 10 человек получили ранения

Фото: Павел Кириленко/Facebook

РФ, не преуспевая на поле боя, продолжает убивать гражданских украинцев.

За сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 10 были ранены.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 16 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Клещиевке, Заречном и Авдеевке. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 10 человек за вчера получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Бахмутское направление – до сих пор одно из самых жестких на фронте. Там продолжаются бои, однако ВСУ держат оборону.

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