За сутки оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 12 человек получили ранения

РФ продолжает совершать военные преступления на территории Украины, убивая мирное население.
За сутки российские оккупанты убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 12 были ранены.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 18 октября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Курахово, Бахмуте, Курдюмовке и Северске. Кроме того, в Лимане обнаружили еще 8 гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 12 человек за вчера получили ранения", — написал он.
Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что 17 октября в Киеве в результате атаки вражеского дрона-камикадзе в жилом доме погибли молодые супруги, которые ждали рождения ребенка. Источники в полиции Киева сообщили ТСН.ua, что супругам, ожидавшим ребенка и погибшим во время обстрела, было по 34 года. "Эти люди очень сильно обгорели", – рассказали нам правоохранители.
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