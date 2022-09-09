За сутки оккупанты убили девять мирных жителей в Донецкой области, еще 23 человека получили ранения

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты девять мирных жителей.

Об этом 9 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 8 сентября россияне убили 9 мирных жителей Донбасса: 5 — в Бахмуте, 2 — в Зайцево, 1 — в Нью-Йорке и 1 в — Федоровке. Еще 23 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 198-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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