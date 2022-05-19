За сутки оккупанты убили двоих детей и еще троих ранили — Денисова

За сутки оккупанты убили двоих детей и еще троих ранили — Денисова

По состоянию на 19 мая 2022 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погиб 231 ребенок и пострадало 427 детей.

Только за минувшие сутки погибли два ребенка и были ранены трое несовершеннолетних.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, а также "других источников, нуждающихся в подтверждении".

Денисова объяснила, что установить фактическое количество погибших и раненых детей невозможно, ведь в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

В частности, вчера под завалами разрушенного ракетным ударом дома в Бахмуте Донецкой области спасатели обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка. В результате этого обстрела тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет.

Также стало известно, что из-за бомбардировок оккупантов гражданской инфраструктуры города Пологи Запорожской области погибла 17-летняя девушка.

В Николаевской области на автодороге взорвались на мине восемь человек, среди которых 5-летняя девочка. Все они получили ранения разной степени тяжести.

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением права детей Украины на жизнь и безопасность, гарантированных Гаагскими и Женевскими конвенциями и Конвенцией ООН о правах ребенка", — подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину учесть эти факты.

Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по Донецкой области крылатыми ракетами и "Смерчами". В результате удара погибли дети.

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