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За сутки оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще трое получили ранения

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
290
Время на прочтение
1 мин
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За сутки оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще трое получили ранения

Фото: facebook/Павел Кириленко

Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.

За прошедшие сутки армия Российской Федерации убила одного гражданского в Торском Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации – в Крымках.

Еще три человека в Донецкой области получили ранения.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, по данным Генштаба, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских кафиров в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.

Под Бахмутом и Авдеевкой оккупанты несут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщал Павел Кириленко, российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь и у города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей.

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Дата публикации
Просмотры
290
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