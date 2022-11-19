За сутки оккупанты убили одного мирного жителя Донецкой области, еще трое получили ранения

Российские захватчики продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру и убивать мирное население.
За прошедшие сутки армия Российской Федерации убила одного гражданского в Торском Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, правоохранители обнаружили тело одного гражданского, погибшего во время оккупации – в Крымках.
Еще три человека в Донецкой области получили ранения.
Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Генштаба, оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских кафиров в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
Под Бахмутом и Авдеевкой оккупанты несут серьезные потери в ежедневных попытках штурма обороны Вооруженных сил Украины.
Как сообщал Павел Кириленко, российские войска готовятся к новой битве за Мариуполь и у города сейчас фиксируется скопление вражеских воинских частей.
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