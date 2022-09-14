За сутки оккупанты убили пятерых мирных жителей в Донецкой области, еще 16 человек получили ранения

Россия убивает гражданских.
За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты пять мирных жителей.
Об этом 14 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 13 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса — в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", — написал он.
Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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