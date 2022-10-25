За сутки оккупанты убили семь мирных жителей Бахмута — Донецкая ОВА

Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины, убивая мирное население.
В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли семь гражданских людей.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"За 24 октября стало известно о 7 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами — в Бахмуте. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 гражданских, погибших во время оккупации: 2 — в Дробышевом и 1 — в Ставках. Еще 3 человека за вчера получили ранения", — написал глава ОВА.
Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ, российская армия пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение и сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Продолжает вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За минувшие сутки, 24 октября, Силы обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Белогоровка, Верхнекаменское, Иванград, Клищиевка, Спорное, Соледар, Марьинка и Невельское Донецкой области.
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