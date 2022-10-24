За сутки оккупанты убили шесть мирных жителей в Донецкой области, еще 5 человек получили ранения

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли шесть гражданских людей.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 23 октября стало известно о 6 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 — в Курдюмовке, 2 — в Великой Новоселке и 1 — в Бахмуте. Еще 5 человек за вчера получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, что 19 октября стало известно, что в деоккупированном Лимане в Донецкой области обнаружили тела еще восьми гражданских жителей, которых россияне убили во время оккупации. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что среди них было трое детей 2, 9 и 14 лет с признаками осколочных и минно-взрывных ранений.

20 октября глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал, что в деоккупированных населенных пунктах Донецкой области правоохранители обнаружили тела 12 гражданских людей, убитых российскими военными во время оккупации региона.

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