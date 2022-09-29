За сутки оккупанты убили шесть мирных жителей в Донецкой области — ОВА

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты шесть мирных жителей.

Об этом 29 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 – в Торецке, 1 – в Бахмуте, 1 – в Северном, 1 – в Благодатном, 1 – в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", – написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 218-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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