За сутки оккупанты убили трех человек и разрушили десятки домов: ситуация в регионах 19 июня

Областные государственные администрации отчитались про ситуацию в регионах по состоянию на 9:00 утра и как прошла ночь против 19 июня.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 20 обстрелов. Зафиксировано 112 взрывов. Под обстрелами были Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Середино-Будская, Шалыгинская, Глуховская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская громады. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение для россияне совершили 33 обстрела пограничой территории. Зафиксировано 223 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская громады. Великописаревская громада: ранения получили два человека. В результате обстрела повреждены частные жилищные домовладения.

В Белопольской громаде повреждены многоквартирный жилой дом и хозяйственное помещение, автомобиль и телебашню. В результате еще одного артобстрела погибли два человека (взрослый человек и ребенок – отец и сын). Поврежден многоквартирный жилой дом, три магазина, хлебный киоск. Ворожбянская громада: повреждены два многоквартирных жилых дома. Глуховская громада: в результате одного из обстрелов повреждены трансформаторная подстанция цеха одного из предприятий, два многоквартирных жилых дома, гараж, газовую трубу бытового газоснабжения, ЛЭП, автомобиль.

Запорожская область

Ночью враг атаковал пригород областного центра, обошлось без разрушений и пострадавших. За сутки оккупанты нанесли 105 ударов по 22 городам и селам: дважды били из авиации по Орехову и Левадному, атаковали с БПЛА Малиновку, нанесли девять ударов с РСЗО по Гуляйполю, Новодаровке, Новоселовке, Гуляйпольскому, Каменскому, Пятому артиллерийские обстрелы Гуляйполя, Железнодорожного, Преображенки, Егоровки, Темировки, Белогорья, Волшебного, Степного и других сел.

В настоящее время зафиксировано разрушение 14 гражданских объектов: квартир, домов, гаражей, придомовых сооружений. Ранения получили трое: два человека в Преображенке и один в Орехове.

Днепропетровщина

Ночью защитники из ПВК "Восток" уничтожили над регионом четыре беспилотника. Вчера враг. накрыл Никополь огнем из тяжелой артиллерии. Поврежден коммунальное предприятие. Аварийные бригады работают над устранением последствий.

Повреждены девять частных домов, семь хозяйственных построек, автомобиль, несколько солнечных панелей, газопровод, две линии электропередач. Прошло без погибших и пострадавших.

Харьковщина

Враг из минометов обстрелял с. Липцы Харьковского района. Разрушена крыша дома, еще в одном доме повреждены окна. Ранился 35-летний гражданский мужчина, поврежден автомобиль.

В г. Волчанск в результате обстрела повреждена линия электропередач, дом и придомовые сооружения. В результате артиллерийского обстрела с. Первомайское Изюмского района получил ранение мужчина 65 лет.

В с.Токаровка Харьковского района местный житель 52 лет наступил на мину типа "Лепесток", его госпитализировали с ранением.

Луганщина

За прошедшие сутки оккупанты снова открыли огонь по Невскому. Били прямо по жилой застройке. Зафиксированы попадания по четырем домам, без жертв. Враг также наступал в сторону Новоселовского, но безрезультатно. По Белогоровке россияне нанесли авиационный удар. Артиллерийскую атаку, кроме Невского и Белогоровки, подверглась Стельмаховка. За сутки противник совершил 104 обстрела (468 снарядов).

Донетчина

За прошедшие сутки оккупанты совершили 15 обстрелов. Пострадали населенные пункты: Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Нелиповка, пгт Нью-Йорк, с.Богоявленка, с.Ласточкино, с.Мемрик, с.Нетайлово, с.Соловьево. Повреждены 14 жилых домов, гражданский автомобиль, хозяйственная постройка, семь железнодорожных вагонов. По области – один погибший, один раненый за сутки.

Одесщина

Ночью враг атаковал область крылатыми ракетами морского базирования, выпущенными из акватории Черного моря, из подводного ракетоносителя. Все четыре ракеты уничтожены на подлете.

Николаевщина

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков, пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 35 обстрелов (261 снарядов). Оккупанты попали в районы 17 населенных пунктов области: Садовое, Ольговка, Берислав, Казацкое, Молодежное, Томарино, Бургунка, Днепровское, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Саги, Ромашково, Берегово, Разлив, Ивановка, Одрадокаменка. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Продолжается ликвидация последствий подтопления. По состоянию на утро 19 июня средний уровень воды составляет 80 сантиметров. Подтопленными остаются пять населенных пунктов – Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогреднево и Благодативка. Там под водой 843 жилых дома. Продолжаются восстановительные работы на ранее затопленных территориях.

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