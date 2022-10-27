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За сутки оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

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За сутки оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Россия продолжает совершать военные преступления на территории Украины, убивая мирное население.

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли три гражданских человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 26 октября стало известно о 3 мирных жителях Донбасса, убитых россиянами — в Бахмуте. Еще 2 человека за вчера получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, что накануне Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что на   освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации. Среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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