За сутки оккупанты убили в Луганской области 13 человек и разрушили более 60 домов — Гайдай

За сутки оккупанты убили в Луганской области 13 человек и разрушили более 60 домов — Гайдай

В результате обстрелов российских оккупантов за сутки в Луганской области погибли 13 человек.

12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской громаде.

Об этом в своем Telegram сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, в областном центре 12 погибших, по Луганщине более 60 разрушенных домов... За день у нас 12 погибших в Северодонецке, еще один – в Горской громаде", — отметил он.

По словам Гайдая, в результате обстрелов выгорают целые улицы. "Разрушаются и выгорают дома. Кое-где целыми улицами, как вот в Нирково — пять жилищных хозяйств подряд. В Золотом — шесть, во Врубовке — три, еще три — в Рубежном. Невозможно посчитать повреждения в Тошковке, где продолжаются боевые действия", – написал глава области.

В то же время Гайдай подчеркнул, что оккупационные войска не смогли взять штурмом Северодонецк, понесли потери в личном составе и отступили. Впрочем, последствия наступления жители города почувствовали: погибшие и раненые люди, разрушены, по меньшей мере, пять многоэтажек, добавил Гайдай.

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По его словам, не лучше ситуация и в Лисичанске и городах, расположенных возле Северодонецка. Так, в Лисичанске обстрелами повреждено 12 домов, в Новодружеске — 14, в Приволье — 17", — сказал глава ОВА.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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