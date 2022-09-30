За сутки оккупанты убили восемь мирных жителей в Донецкой области, еще 17 человек получили ранения

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты восемь мирных жителей.

Об этом 30 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 29 сентября россияне убили 8 мирных жителей Донбасса: 4 — в Долине, 1 — в Богородичном, 1 — в Славянске, 1 — в Водяном, 1 — в Шевченко. Еще 17 человек получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 219-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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