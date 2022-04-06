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За сутки по всей Украине было обнаружено и ликвидировано 4100 взрывоопасных предметов

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За сутки по всей Украине было обнаружено и ликвидировано 4100 взрывоопасных предметов

Больше взрывчаток было найдено в Харьковской и Николаевской областях.

За сутки по всей территории Украины пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили 4101 взрывоопасный предмет. Была обследована территория площадью 382 га.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины. Чаще всего пиротехнические подразделения работали:

  • в Харьковской области 1 тыс. 828 раз,
  • в Николаевской области – 1028,
  • в Донецкой области – 259,
  • в Киевской области – 295,
  • в Сумской области – 154 раза.

"Всего с начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территории Украины обезврежено 26 тысяч 526 взрывоопасных предметов, 417 кг взрывчатого вещества, в том числе 1 тысяча 366 авиационных бомб. Обследована территория площадью 5 тыс. 507 га", — говорится в сообщении.

В ГСЧС граждан настоятельно просят – в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщать по номеру телефона – 101.

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