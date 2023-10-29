За сутки произошло 40 боеприкосновений: оккупанты 4 раза прорывались к Роботино – главное от Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 29 октября, на фронте произошло 40 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 57 авиационных ударов, совершил 22 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 29 октября.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Кроме того, сегодня ночью, российские оккупанты атаковали Украину 5 "шахедами". Все они были уничтожены.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Голышевское, Кондратовка, Александрия, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, где наши защитники отразили 7 атак противника. Оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Синьковки и Новоосинового Харьковской области.

Синьковка на карте / Фото: Deepstatemap

Под пртиллерийские и минометные обстрелы попали около 10 населенных пунктов, среди них Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Андреевки. Нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

Бахмут и его южные окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

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На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили более 10 атак. Также противник нанес авиационный удар вблизи Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Новобахмутовка, Ласточкино, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отразили 12 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Оккупанты нанесли авиационные удары вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник 4 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Роботино на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

Враг нанес авиационные удары возле Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

Украинская военная техника на одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Херсон, Ромашково Херсонской области и Очакам Николаевской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и 6 артиллерийских средств окупантов.

Ранее пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Там РФ перебрасывает резервы и атакует на флангах.

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