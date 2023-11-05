За сутки произошло 44 боестолкновения: Генштаб сообщил, где самая сложная ситуация

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 5 ноября, на фронте произошло 44 боевых столкновений. Всего враг нанес 2 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 5 ноября.

Также российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 1 управляемую авиационную ракету Х-59 и 1 управляемую ракету Х-31П. Украинская ПВО уничтожила ракету Х-59. К сожалению, есть раненые среди гражданского населения.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Басовка, Мирополье, Искрисковщина, Грабовское Сумской области; Плетеновка, Нестерное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 5 атак.

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

Также россияне нанесли авиационный удар возле Надии Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Тополи, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного, Веселого Донецкой области. Также от вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки, Хромового и Южного Донецкой области, где наши защитники отразили еще 5 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Хромово, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

Бахмут и окрестности на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

На Авдеевском направлении россияне при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили 6 атак. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Авдеевка и Очеретино Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степное, Авдеевка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

Ситуация на фронте 5 ноября/Фото: 35 ОБРМП им. Остроградского

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отбито 17 атак. Нанес авиационный удар неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка.

Марьинка на карте / Фото: t.me/DeepStateUA

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия северо-западнее Вербовое, Роботиного, севернее Нестерянок, Пятихаток Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Красное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Роботино, Каменское Запорожской области и Марганец Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Республиканец, Львовое, Тягинка Херсонской области. Также под вражеские артиллерийские обстрелы попали населенные пункты Херсон Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Ответные удары

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силы и средства противовоздушной обороны Украины уничтожили 4 разведывательных БПЛА.

Украинское военное на одном из направлений/Фото: 37 бригада

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении сообщил, что в настоящее время продолжается расследование трагедии в 128-й бригаде, которое должно установить, чьи распоряжения были неправильными.

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