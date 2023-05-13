За сутки произошло 47 боевых столкновений на самых горячих направлениях: Генштаб ВСУ — о новостях с фронта

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.

Ситуация по регионам

Захватчики продолжают сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 47 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфин, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области.

противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи, Медведевка Черниговской области; Соханы, Волфин, Славгород, Поповка Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Глубокое, Липцы, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Нестерное, Большой Бурлук в Харьковской области. На Купянском направлении за сутки противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

за сутки противник предпринял попытку улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Масютовки, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Красное Первое, Митрофановка, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

за прошедшие сутки враг совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Белогоровка, Луганской области, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. На Бахмутском направлении противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

противник продолжает вести наступление. Продолжаются непрерывные бои в городе Бахмут. Кроме того, за прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и Ступочки. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Богдановка, Бахмут и Нью-Йорк. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Федоровка Вторая, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Южное, Торецк, Дружба, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник бил из авиации по районам населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

противник бил из авиации по районам населенных пунктов Авдеевка и Водяное, совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Авдеевка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункті Остро, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области.

подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункті Остро, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка.

за прошлые сутки враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Пречистовка и Большая Новоселка. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Константиновка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Малиновка и Красное Запорожской области, а также Кизомис Херсонской области. Также совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. В частности: Времивка, Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Новопавловка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Казацкое, Ивановка, Садовое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, враг продолжает применять тактику террора.

С целью пополнения потерь в живой силе в одно из подразделений противника, действующего в Сватовском районе Луганской области, прибыло пополнение из числа мобилизованных. Известно, что среди вновь прибывшего личного состава есть военнослужащие, которые проходили лечение и реабилитацию из-за психических расстройств.

В последнее время, на фоне значительных потерь, российские оккупанты усиливают контрразведывательные меры во временно захваченных населенных пунктах. В частности, увеличилось количество постов и патрулей в Ялте Донецкой области. Представителями российской комендатуры осуществляется поиск так называемых "информаторов" проводимых обысков.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 5 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

За прошедшие сутки нашими защитниками было сбито 22 вражеских БпЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, состав боеприпасов, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.