За сутки РФ атаковала самое большое количество городов и сел с начала года – в МВД назвали цифру

За сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты в 11 областях.

Оккупационная армия России на протяжении суток обстреляла 118 населенных пунктов в 11 областях Украины. С начала 2023 года – это самое большое количество городов и сел, попавших под удар врага.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В ночь на 1 ноября оккупанты нанесли массированные обстрелы по территории Украины, есть погибшие и раненые.

Полтавская область: около полуночи российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. За несколько часов почти 100 спасателей тушили огонь. Использовали робот для пожаротушения. Прошло без жертв.

Харьковская область: вечером оккупанты обстреляли Купянский район. В селе Петропавловка один человек погиб, еще один получил ранения.

Донецкая область: в результате обстрела поселка Южное погиб один человек.

Днепропетровская область: оккупанты трижды из артиллерии атаковали Никопольский район. Под удар попали город Никополь, села Ильинка и Марьевка.

Херсонская область: враг обстреливал регион всю ночь. Вечером оккупанты нанесли удар по селу Чаривне в Бериславском районе и Бериславу. Пострадали два человека. Под обстрел попал село Чайкино Херсонского района, один человек погиб. После полуночи русские военные снова обстреляли Бериславский район. Также нанесли 8 авиаударов по селам Крынки и Львову.

Николаевская область: в полночь оккупанты из артиллерии обстреляли Очаков. Повреждены два частных дома.

Напомним, Кировоградщина пережила самую длинную тревогу за войну – в ОВА рассказали о последствиях атаки.

Читайте также: