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За сутки Россия потеряла еще 650 солдат и 8 артиллерийских систем – Генштаб обновил данные

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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За сутки Россия потеряла еще 650 солдат и 8 артиллерийских систем – Генштаб обновил данные

Фото: Getty Images

Украинские военные уничтожили уже более 80 тысяч российских оккупантов.

По состоянию на 13 ноября общие боевые потери среди личного состава армии России составляют около 80 860 тыс. человек. За сутки ВСУ ликвидировали 650 оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 до 13.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 80860 (+650) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 2840 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин – 5742 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 1837 (+8) ед;
  • РСЗО – 393 (+0) ед;
  • средства ПВО – 206 (+1) ед;
  • самолетов – 278 (+0) ед;
  • вертолетов — 261 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1507 (+1);
  • крылатые ракеты – 399 (+0);
  • корабли /катера ‒ 16 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4295 (+16) ед;
  • специальная техника – 160 (+0).

Напомним, в Украине начались 263 сутки широкомасштабного вторжения России. В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.

В течение суток ВСУ отразили атаки оккупантов на 12 участках в Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
110
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