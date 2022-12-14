За сутки россияне 42 раза обстреляли Херсонскую область, есть жертвы среди гражданского населения - ОВА

По области били из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

За минувшие сутки российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонской области и убили одного мирного человека, еще один человек получил ранения.

Об этом 14 декабря сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

Отмечается, что враг обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили одного человека, еще один житель области получил ранения", — подчеркнул глава ОВА.

РФ не прекращает обстрелы Херсона

Напомним, что после состоявшейся 11 ноября деоккупации Херсона оккупанты, отступив на левый берег, ежедневно атакуют освобожденный город. Каждый день в Херсоне и области раздаются взрывы. РФ наносит удары по мирной инфраструктуре, убивая гражданское население.

Так, только за 12 декабря россияне убили трех мирных людей, еще 15 получили ранения.

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