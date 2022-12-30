За сутки россияне нанесли 85 ракетных ударов, ВСУ отразили ряд атак на Донбассе — сводка Генштаба

За минувшие сутки Армия России нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня. Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледарь, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 декабря.

Опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре страны остается и дальше. Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины.

Противник пытается наступать на Бахмутском и улучшить тактическое положение на Лиманском и Купянском направлениях.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Павловка – Сумской; Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка на Харьковщине. Также захватчики задействовали для удара армейскую авиацию вблизи Великой Писаревки Сумской области.

На Купянском и Лиманском направлениях огневого воздействия подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области; Площадка, Краснопоповка, Невское, Диброва Донецкой области и Луганской области. Враг нанес удар силами армейской авиации возле Дибровы.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 20 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Железное, Нью-Йорк, Клищиевка и Курдюмовка Донецкой области. Кроме того, оккупанты задействовали ударные БпЛА в районах Курдюмовки, Майорска и Железного.

На Авдеевском направлении враг нанес огненное поражение возле Авдеевки, Веселого, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Авиаудары зафиксированы недалеко от Каменки и Авдеевки.

На Новопавловском направлении из танков и ствольной артиллерии захватчики избивали вблизи Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Великой Новоселки и Нескучной Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе Никольского.

В Запорожском и Херсонском направлениях под огненное влияние попали более 25 населенных пунктов. Среди них — Степное, Ольговское, Дорожнянка, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Мирное Запорожской области и Берислав, Казацкое, Ивановка, Чернобаевка и Станислав Херсонской области. Вражеская оперативно-тактическая и армейская авиация действовала в районах Гуляйполя и Степного Запорожской области и Новоселки – Херсонской.

Авиация Сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и состав боеприпасов оккупантов.

Напомним, по подсчетам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, у россиян осталось не более полутысячи крылатых ракет типа "Калибр", Х-101 и Х-155. РФ производила 100-120 "Калибров" в год, то есть около 10 ракет в месяц.

Читайте также: