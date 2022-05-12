За сутки россияне обстреляли Луганщину 26 раз: повреждено 24 дома

Армия захватчиков РФ продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру в Луганской области.

За прошедшие сутки города и села Луганщины были обстреляны 26 раз. Больше всего – Северодонецк – девять.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По меньшей мере, 24 дома повреждены в результате обстрелов россиян. В частности, семь в Северодонецке. Три дома разрушены в Рубежном, два – в Горном, пять – во Врубовке, четыре – в Камышевасе, три – в Тошковке.

"Трижды за неделю враг открывает огонь по одному и тому же, как говорится, "квадрату" в Северодонецке. Но ведь для россиян "квадрат", а для нас – мирные помещения, где остается много людей. Вчера артиллерийские снаряды там упали примерно в 10:00", – рассказал Гайдай.

По его словам, из-за обострения ситуации стало труднее доставлять гуманитарные грузы. В частности, 11 мая близ Лисичанска попал под обстрел грузовой автомобиль. Он был поврежден.

Напомним, оккупанты пытаются взять под контроль город Рубежное в Луганской области. Также враг обустраивает понтонную переправу в направлении Кременной. К слову, на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 9 атак врага.

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