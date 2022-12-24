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За сутки россияне потеряли 480 военных, 8 БПЛА и 4 артиллерийские системы – Генштаб

За сутки россияне потеряли 480 военных, 8 БПЛА и 4 артиллерийские системы – Генштаб

Фото: Associated Press

Генштаб обновил потери россиян на фронте.

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро 24 декабря.

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, говорится в сообщении Генштаба.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения:

  • личного состава – около 101430 (+480) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3006 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8)
  • артиллерийских систем – 1988 (+4)
  • РСЗО – 418 (+4)
  • средства ПВО ‒ 212
  • самолетов – 283
  • вертолетов – 267
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8)
  • крылатые ракеты ‒ 653
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5)
  • специальная техника ‒ 178

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