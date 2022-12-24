За сутки россияне потеряли 480 военных, 8 БПЛА и 4 артиллерийские системы – Генштаб

Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро 24 декабря.

Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, говорится в сообщении Генштаба.

Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения:

личного состава – около 101430 (+480) человек ликвидировано

танков ‒ 3006 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8)

артиллерийских систем – 1988 (+4)

РСЗО – 418 (+4)

средства ПВО ‒ 212

самолетов – 283

вертолетов – 267

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8)

крылатые ракеты ‒ 653

корабли /катера ‒ 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5)

специальная техника ‒ 178

Горы-горы ясно: мощный "хлопок" преследует россиян