За сутки россияне потеряли 480 военных, 8 БПЛА и 4 артиллерийские системы – Генштаб

Генштаб обновил потери россиян на фронте.
Генеральный штаб ВС Украины назвал ориентировочные потери врага с начала военной агрессии РФ на территории Украины по состоянию на утро 24 декабря.
Наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях, говорится в сообщении Генштаба.
Общие потери россиян за время полномасштабного вторжения:
- личного состава – около 101430 (+480) человек ликвидировано
- танков ‒ 3006 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 5994 (+8)
- артиллерийских систем – 1988 (+4)
- РСЗО – 418 (+4)
- средства ПВО ‒ 212
- самолетов – 283
- вертолетов – 267
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+8)
- крылатые ракеты ‒ 653
- корабли /катера ‒ 16
- автомобильной техники и автоцистерн – 4627 (+5)
- специальная техника ‒ 178
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