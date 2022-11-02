За сутки россияне убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще 10 человек получили ранения

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли четыре гражданских человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 1 ноября россияне убили 4 гражданских в Донецкой области: 2 — в Торском, 1 — в Бахмуте и 1 — в Колодцах. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 гражданских, погибших во время оккупации, — в Рубцах", — написал глава ОВА и добавил, что еще 10 человек за вчера получили ранения.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что на освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации. Среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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