За сутки россияне убили четырех мирных жителей в Донецкой области, еще двое получили ранения

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты четыре мирных жителя.

Об этом 31 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 — в Клещиевке, 1 — в Бахмуте и 1 — в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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