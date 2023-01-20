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За сутки россияне убили четырех мирных жителей в Донецкой области — ОВА

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
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За сутки россияне убили четырех мирных жителей в Донецкой области — ОВА

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Россия продолжает каждый день убивать мирное население Украины.

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли четверо гражданских людей, еще трое получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 19 января россияне убили 4 мирных жителей Донецкой области: 2 в Дробышевом, 1 в Бахмуте и 1 в Максимилиановке. Еще 3 человека в области получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, как сообщил 20 января в утренней сводке Генштаб, захватчики нанесли за прошедшие сутки 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвели более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных.

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Дата публикации
Просмотры
82
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