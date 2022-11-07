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За сутки россияне убили одного мирного жителя в Донецкой области, еще пять получили ранения

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
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За сутки россияне убили одного мирного жителя в Донецкой области, еще пять получили ранения

Фото: Мой Покровск/Telegram

Россия продолжает каждый день убивать мирное население Украины.

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погиб один гражданский человек, еще пять получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 6 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области — в Бахмуте. Еще 5 человек в области получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Стоит отметить, что Бахмутское направление сейчас является одним из самых горячих в Украине. Там оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции ВСУ и обстреливать мирные населенные пункты, однако наши воины держат оборону.

Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что на   освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации. Среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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Дата публикации
Просмотры
27
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