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За сутки россияне убили пять мирных жителей в Донецкой области, еще 15 получили ранения

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
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За сутки россияне убили пять мирных жителей в Донецкой области, еще 15 получили ранения

Фото: Татьяна Игнатченко/Facebook

Россия продолжает каждый день убивать мирное население Украины.

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли пять гражданских людей, еще 15 получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 — в Бахмуте, 2 — в Дробышевом и 1 — в Лимане. Еще 15 человек в области получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что 29 ноября в результате ракетных обстрелов врагом г. Бахмут Донецкой области получил ранение 5-летний мальчик.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих в Украине. Там оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции ВСУ и обстреливать мирные населенные пункты, однако наши воины держат оборону. Сам город Бахмут находится под постоянным огнем врага, там очень много разрушений. Находиться в городе гражданским людям очень опасно.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжаются самые ожесточенные бои. Туда россияне подтянули резервы и постоянно атакуют позиции ВСУ, однако Силы обороны противостоят врагу.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские танкисты под Бахмутом творят настоящие чудеса. Они работают как танками, так и артиллерией.

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Дата публикации
Просмотры
156
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