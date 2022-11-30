За сутки россияне убили пять мирных жителей в Донецкой области, еще 15 получили ранения

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли пять гражданских людей, еще 15 получили ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 29 ноября россияне убили 5 гражданских в Донецкой области: 2 — в Бахмуте, 2 — в Дробышевом и 1 — в Лимане. Еще 15 человек в области получили ранения", — написал глава ОВА.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

В то же время в Офисе генпрокурора сообщили, что 29 ноября в результате ракетных обстрелов врагом г. Бахмут Донецкой области получил ранение 5-летний мальчик.

Стоит отметить, что Бахмутское направление является одним из самых горячих в Украине. Там оккупанты не прекращают попыток атаковать позиции ВСУ и обстреливать мирные населенные пункты, однако наши воины держат оборону. Сам город Бахмут находится под постоянным огнем врага, там очень много разрушений. Находиться в городе гражданским людям очень опасно.

Также читайте Россияне в очередной раз обстреляли три громады Сумской области: глава ОВА показал последствия прилетов

Напомним, ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении продолжаются самые ожесточенные бои. Туда россияне подтянули резервы и постоянно атакуют позиции ВСУ, однако Силы обороны противостоят врагу.

В то же время советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что украинские танкисты под Бахмутом творят настоящие чудеса. Они работают как танками, так и артиллерией.

Читайте также: