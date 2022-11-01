За сутки россияне убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли три гражданских человека.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 31 октября стало известно о 3 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами, — 2 в Бахмуте и 1 — в Курахово. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, погибшего во время оккупации, — в Рубцах", — написал глава ОВА и добавил, что еще три человека за вчера получили ранения.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что на освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации. Среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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