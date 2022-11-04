За сутки россияне убили восемь мирных жителей в Донецкой области, больше всего погибших в Бахмуте

В Донецкой области за сутки от рук российских оккупантов погибли восемь гражданских людей.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 3 ноября россияне убили 8 гражданских в Донецкой области: 5 — в Бахмуте, 1 — в Покровске, 1 - в Нелиповке и 1 - в Красногоровке. Кроме того, правоохранители обнаружили тело 1 гражданского, убитого россиянами во время оккупации, — в Крымках", — написал глава ОВА и добавил, что еще 14 человек за вчера получили ранения.

Кириленко также подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, что Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило, что на освобожденных от россиян территориях Украины эксгумировали около тысячи тел погибших, которых захватчики убили во время оккупации. Среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети.

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