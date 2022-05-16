За сутки российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области: есть раненые и погибшие

За сутки российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области: есть раненые и погибшие

Россияне ударили по Донецкой области авиабомбами, ракетами "воздух-земля" и реактивными системами "Град" и "Смерч".

За сутки российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов в Донецкой области, есть раненые и погибшие. Разрушения претерпели 36 гражданских объектов — жилые дома, мечеть, завод, кафе, объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки российские войска нанесли удар по таким населенным пунктам — Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброва, Бахмутское. Враг обстреливал мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракетами.

Военные преступления РФ были задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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