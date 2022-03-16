За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом – глава ВГА

Украинские бойцы вынудили противника отступить на прежние позиции.

Харьков продолжает держать оборону, а вооруженные силы Украины надежно удерживают свои позиции и не дают продвинуться врагу.

Об этом рассказал глава Харьковской ВГА Олег Синегубов. По его словам, с начала активных боевых действий враг использовал кассетные, вакуумные бомбы, крылатые ракеты и "Искандер". В течение суток российские войска нанесли более 50 ударов по районам Харькова. Ночью был ракетный удар в одну из площадей города.

"Харьков держит оборону! Вооруженные Силы Украины не отступят ни на метр! За сутки российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом и Русских Тишках. Украинские бойцы заставили противника отступить на предыдущие позиции", - сказал он.

Также Синегубов сообщил о работе гуманитарного штаба. По его словам, за сутки распространили 17 вагонов и 2 фур продуктов питания, одежды и медикаментов.

"Рассчитываем на открытие "зеленого коридора" из Изюма. Город разрушен, единственный выход — это эвакуация людей! Сегодня "коридор" Россия не согласовала. Делаем все, чтобы провести эвакуацию завтра", — рассказал глава ВГА.

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