За сутки российские оккупанты разрушили 19 домов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

За сутки российские оккупанты разрушили 19 домов в Донецкой области: есть погибшие и раненые

За сутки россияне разрушили 19 жилых домов в Донецкой области. Враг обстрелял 13 населённых пунктов.

Оккупанты убили и ранили мирных жителей. Разрушения претерпели 34 гражданских объекта. Полиция задокументировала военные преступления РФ.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что под обстрелами оказались населенные пункты – Соледар, Бахмут, Северск, Авдеевка, Лиман, Марьинка, Романовка, Бахмутское, Крестище, Донецкое, Калиновое, Сидорово, Нью-Йорк. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град".

Оккупанты попали в жилые дома, больницу, санаторий, спорткомплекс, торговый центр, объекты критической инфраструктуры. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, добавили в МВД.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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