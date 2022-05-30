За сутки российские оккупанты разрушили 27 объектов гражданской инфраструктуры в Донецкой области: фото

За сутки российские оккупанты разрушили 27 жилых домов и объектов критической инфраструктуры.

Российские войска нанесли удары по населенным пунктам – Бахмут, Торецк, Авдеевка, Соледар, Николаевка, Нью-Йорк, Нетайлово, Татьяновка.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что враг обстрелял Донецкую область из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, танков, стрелкового оружия. Разрушениям подверглись 27 гражданских объектов, среди которых 21 жилой дом, коксохимический завод, торговый центр, электроподстанция, водопровод и т.д.

На местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 96-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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