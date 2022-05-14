За сутки российские оккупанты разрушили более 50 домов в Луганской области

За сутки российские оккупанты разрушили более 50 домов в Луганской области

Более 50 домов разрушили россияне в населенных пунктах Горской и Попаснянской громад, в Лисичанске попали в здание завода.

В районе Рубежного враг продолжает оказывать активное огневое воздействие – разрушений может быть гораздо больше.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Приблизительно такое количество жилья в этих громадах мы теряем ежедневно. Вслед за городом Попасная россияне уничтожают и близлежащие населенные пункты. Им не нужны люди и их дома – исключительно территория, которую враг превращает в пустыню. Половина из 30 обстрелов в течение 13 мая зафиксирована именно там", — подчеркнул он.

Глава области отметил, что утром было по меньшей мере пять разрушенных домов в Троицком, пять – в Викторовке, 11 – в Камышевахе. Днем: пять – в Новозвановке, пять – во Врубовке, 10 – в Золотом. Ближе к вечеру: пять в Тошковке и Екатериновке.

В течение дня повреждения получили семь многоэтажек в Северодонецке и одна в Рубежном, где также разрушены два частных дома. В Лисичанске в результате артиллерийских обстрелов россиян произошло разрушение административного здания завода резиновых технических изделий, добавил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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