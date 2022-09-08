За сутки российские оккупанты убили семь мирных жителей в Донецкой области — ОВА

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты семь мирных жителей.

Об этом 8 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 — в Славянске, 2 — в Марьинке, 1 — в Галицыновке и 1 — в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 197-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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