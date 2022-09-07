Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

Дата публикации
Просмотры
3059
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

Фото: Национальная полиция Украины

Россия убивает гражданских.

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты три мирных жителя.

Об этом 7 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке, Красногоровке и Прасковьевке. Еще 2 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

Обращение ЗЕЛЕНСКОГО: Сбили 5 российских ракет! Разговоры с Трасс, Пелоси, Рютте

Обращение ЗЕЛЕНСКОГО: Сбили 5 российских ракет! Разговоры с Трасс, Пелоси, Рютте

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация