За сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей в Донецкой области — ОВА

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты три мирных жителя.

Об этом 7 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 6 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Георгиевке, Красногоровке и Прасковьевке. Еще 2 человека получили ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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