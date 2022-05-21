За сутки российские оккупанты в Донецкой области убили как минимум 7 гражданских

На территории Донецкой области 21 мая погибли 7 человек, еще 10 были ранены.
В течение этих суток, 21 мая, российские оккупанты убили еще 7 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так, за сутки три человека погибли в Лимане, 2 - в Николаевке, 1 - в Авдеевке и 1 - в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.
В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 407 гражданских и 1128 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Читайте также:
- Наносят авиаудары и обстреливают из тяжелого вооружения: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью и РФ
- Благодаря наводке пропагандистов нацгвардейцы уничтожили оккупантов вместе с техникой, которая обстреливала Северодонецк (видео)
- Гаубицы M777 улетели из США в Украину: фото с транспортного самолета