За сутки российские оккупанты в Донецкой области убили как минимум 7 гражданских

За сутки российские оккупанты в Донецкой области убили как минимум 7 гражданских

На территории Донецкой области 21 мая погибли 7 человек, еще 10 были ранены.

В течение этих суток, 21 мая, российские оккупанты убили еще 7 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, за сутки три человека погибли в Лимане, 2 - в Николаевке, 1 - в Авдеевке и 1 - в Святогорске. Еще 10 человек получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 407 гражданских и 1128 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Павел Кириленко/Facebook

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