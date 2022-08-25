За сутки российские захватчики убили троих мирных жителей в Донецкой области

За сутки в Донецкой области из-за российских обстрелов были убиты три мирных жителя.

Об этом 25 августа сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 24 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса — в Соледаре. Еще 1 человек получил ранения", — написал он.

Кириленко в очередной раз подчеркнул, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 183-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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