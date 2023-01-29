За сутки теряют больше, чем ВСУ во время контрнаступления на Харьковщине: экс-командир "Азова" – о "мясорубке" на Донбассе

По словам Жорина, ВСУ ни в одном из крупных контрнаступлений не потеряли столько личного состава, сколько россияне сейчас теряют на Донбассе.

У России есть неисчерпаемый человеческий ресурс, поэтому бросает на штурм украинских позиций подразделение за подразделением

Об этом рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в интервью "NV".

"Ситуация, мягко говоря, достаточно сложная. Основная проблема состоит в том, что ресурс врага почти неисчерпаем. Например, у нас бывает за сутки 20 попыток штурмов одной позиции. И если враг за эти 20 штурмов теряет людей, они гибнут, просто идут дальше новые, новые и новые, то в нашем случае это те же украинские бойцы стоят и выдерживают все эти попытки штурма и давления", – сказал Жорин.

По его словам, украинским защитникам держаться очень тяжело, но они "вгрызаются зубами, держатся, насколько это возможно, дерутся за каждую позицию".

Экс-командир "Азова" сравнил, что украинская армия ни в одном из крупных контрнаступлений не потеряла столько личного состава, сколько россияне иногда в Донецкой области просто в поле оставляют за сутки.

"Когда они ради ста метров готовы положить несколько тысяч человек, просто убить их, в это время мы полностью Харьковщину освободили с меньшими потерями ", — подчеркнул он.

Жорин отметил, что РФ просто не считает свои потери, особенно завербованных зэков-"вагнеровцев". И это очень выгодно для путинского режима, ведь потом не нужно отправлять тела домой и вместо них "не нужно покупать "Ладу" близким".

"Сейчас на самом деле это выглядит как то, что задача была сделать настоящую "мясорубку". И неважно, сколько людей в этом погибнут, главное, чтобы их было как можно больше, при чем с обеих сторон. И именно это возле Бахмута сейчас и происходит", — подытожил военнослужащий.

Ранее Максим Жорин рассказал, как потеря Соледара повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.

Также Жорин заявлял, что в 2023 году россияне могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария.

Напомним, что россияне тысячами бросают своих военных и завербованных зеков как "пушечное мясо" для штурма украинских позиций на Донбассе.

Так, 27-летний Вадим, воевавший на Бахмутском направлении, рассказал ТСН, что перед украинскими позициями просто "ковер" из трупов убитых россиян. По его словам, оккупанты "как зомби лезут, просто своих переступают и дальше идут".

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

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