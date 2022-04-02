За сутки удалось эвакуировать более 4 тысяч гражданских – Верещук

За сутки удалось эвакуировать более 4 тысяч гражданских – Верещук

Движение колонн людей на частном транспорте продолжается.

В субботу, 2 апреля, удалось эвакуировать 4217 мирных жителей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По словам министра, по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя. И 498 жителей городов Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.

Она также добавила, что сейчас уже прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке 10 автобусов из города Бердянск с мариупольцами. Это более 304 человек.

Вместе с тем продолжается движение колонн людей на частном транспорте.

В Луганской области сегодня удалось эвакуировать 2 650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

Также сегодня из города Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые завтра утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска и часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.

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