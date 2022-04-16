За сутки удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи мирных жителей – Верещук

За сутки удалось эвакуировать почти 1,5 тысячи мирных жителей – Верещук

Оккупанты сорвали эвакуацию жителей Лисичанска.

В течение 16 апреля во время работы гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 1449 человек.

О результатах гуманитарных коридоров сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехал 1381 человек. Из них:

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170 человек – из Мариуполя;

1 211 человек – жители городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Также из городов Северодонецк, Рубежное и Кременная Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, удалось эвакуировать 68 человек.

Эвакуация мирных жителей Лисичанска была сорвана русскими оккупантами. Они не прекращали обстреливать город.

Напомним, во Львовскую область эвакуировали более полусотни и тяжелобольных людей, которые не могут самостоятельно передвигаться — это жители Северодонецка и Лисичанска.

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