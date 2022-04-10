За сутки удалось эвакуировать почти 3 тысячи мирных жителей Украины — Верещук

За сутки удалось эвакуировать почти 3 тысячи мирных жителей Украины — Верещук

Также Верещук сообщает, что оккупанты удерживают на блокпосте колонны автобусов для эвакуации мирных украинцев.

В течение 10 апреля во время работы гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 2824 человека.

О результатах гуманитарных коридоров сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Также читайте В США считают, что РФ потерпела стратегическое поражение в войне против Украины

По ее словам, из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 2622 человека. Из них:

213 – мариупольцы;

2409 – жители городов Запорожской области (Пологы, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

"Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям", — отметила Верещук.

Также из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная и Попасная на Луганщине, несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами, сегодня удалось эвакуировать 202 человека.

Напомним, накануне за день гуманитарными коридорами эвакуировались почти вдвое больше — 4 532 человека.

Читайте также: