За сутки удалось эвакуировать почти 5 тысяч мирных жителей – Верещук

Эвакуация гражданского населения продолжается.
В четверг, 7 апреля, из заблокированных российскими оккупантами населенных пунктов удалось эвакуировать 4676 мирных жителей.
Об этом сообщила вице-премьер — министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска за сегодняшний день на собственном транспорте и автобусах для эвакуации в Запорожье доехали 3 256 человек. Из них из Мариуполя – 1205 человек
2 050 человек доехали из городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь
Сегодня в город Мелитополь доедет колонна из 9 автобусов для эвакуации. Автобусами будет доставлена гуманитарная помощь.
Также Верещук добавила, что завтра утром планируется отправка автобусов в направлении Запорожья. Место сбора людей – ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10).
Два автобуса для эвакуации сегодня доехали в Токмак. Выезд автобусов планируется завтра утром. Место собрания – ул. Шевченко, 5
Также завтра утром из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из города Бердянск.
Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Кременная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1420 человек.
Завтра продолжим работу по гуманитарному коридору для Мариуполя и заблокированных городов Запорожской области, а также для эвакуации людей из городов Луганской области.
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