За сутки украинские защитники уничтожили самолет, беспилотники и сбили крылатые ракеты

За прошлые сутки, 28 апреля, российские оккупанты нарастили интенсивность обстрелов Украины. Враг стал чаще наносить авиаудары и запускать ракеты.
Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный отпор.
Как сообщает командование Воздушных Сил ВСУ, за сутки удалось сбить пять крылатых ракет: типа "Калибр" и типа "Х".
Также враг стал чаще использовать беспилотники. Противовоздушная оборона успешно уничтожила девять БПЛА: семь – типа "Орлан-10" и два – неустановленного типа.
В Харьковской области зенитное ракетное подразделение Воздушных Сил сбило истребитель-бомбардировщик Су-34.
В целом украинские защитники ликвидировали по меньшей мере 15 воздушных целей оккупантов:
- 1 самолет (Су-34);
- 5 крылатых ракет;
- 9 БПЛА.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в воздушном пространстве Украины. Это и транспортные перевозки, и истребительное прикрытие ударных групп штурмовиков и бомбардировщиков, которые наносят огневые поражения по позициям оккупационных войск", — говорится в сообщении.
Напомним, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" 28 апреля защитники отбили две атаки российских оккупантов.
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