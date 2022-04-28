Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
За сутки украинские защитники уничтожили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников

За сутки украинские защитники уничтожили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников

Дата публикации
Просмотры
534
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки украинские защитники уничтожили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников

Сбитая крылатая ракета / facebook.com/kpszsu

Украинские защитники ликвидировали восемь воздушных целей российских оккупантов.

Российские военные устраивают авианалеты с применением разных видов вооружения. Украинские же военные дают им достойный отпор, поэтому враг несет существенные потери.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

В целом подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить:

  • 1 самолет (предположительно Су-34);
  • 1 крылатую ракету
  • 6 БпЛА ОТР

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером в среду, 27 апреля, вблизи Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, который осуществлял разведку.

Читайте также:

Следующая публикация