За сутки украинские защитники уничтожили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников

Украинские защитники ликвидировали восемь воздушных целей российских оккупантов.
Российские военные устраивают авианалеты с применением разных видов вооружения. Украинские же военные дают им достойный отпор, поэтому враг несет существенные потери.
Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.
В целом подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить:
- 1 самолет (предположительно Су-34);
- 1 крылатую ракету
- 6 БпЛА ОТР
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером в среду, 27 апреля, вблизи Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, который осуществлял разведку.
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