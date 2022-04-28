За сутки украинские защитники уничтожили самолет, крылатую ракету и шесть беспилотников

Украинские защитники ликвидировали восемь воздушных целей российских оккупантов.

Российские военные устраивают авианалеты с применением разных видов вооружения. Украинские же военные дают им достойный отпор, поэтому враг несет существенные потери.

Об этом пишет командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в сообщении Facebook.

В целом подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить:

1 самолет (предположительно Су-34);

1 крылатую ракету

6 БпЛА ОТР

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером в среду, 27 апреля, вблизи Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, который осуществлял разведку.

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