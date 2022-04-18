За сутки украинские защитники уничтожили самолет, три вертолета и беспилотник оккупантов

За сутки украинские защитники уничтожили самолет, три вертолета и беспилотник оккупантов

В общей сложности было ликвидировано пять воздушных целей русских военных.

В течение воскресенья, 17 апреля, украинские защитники сбили по меньшей мере пять воздушных целей оккупантов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

В частности, подразделения ПВО Воздушных Сил и Сухопутных войск уничтожили:

Самолет (истребитель типа "Су");

3 вертолета (два Ми-24 и один Ка-52);

БпЛА ОТР (Орлан-10).

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"Истребители Воздушных Сил продолжают патрулировать воздушное пространство и авиационное прикрытие войск, а ударная авиация – наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск", — отмечается в сообщении.

Также в Воздушных Силах ВСУ сообщили, что оккупанты продолжают совершать военные преступления. Прежде всего, это происходит на частично контролируемых врагом территориях: на востоке и юге Украины, где захватчики успели окопались и существенно нарастили свои средства ПВО.

"Весь христианский мир ныне празднует Пасху – один из важнейших религиозных праздников. А российские оккупанты продолжают бомбить, обстреливать из ракет и артиллерии мирные украинские города и несут за собой только горе, смерть и разруху", — говорится в сообщении.

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