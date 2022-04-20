За сутки украинские защитники уничтожили три беспилотника и сбили крылатую ракету

За сутки украинские защитники уничтожили три беспилотника и сбили крылатую ракету

В общей сложности были ликвидированы четыре воздушные цели российских оккупантов.

В среду, 20 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Впрочем, оккупанты продолжают обстреливать ракетами украинские города, а также используют беспилотники разных типов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Впрочем, подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить за сутки не менее четырех воздушных целей оккупантов:

3 БпЛА (ОТР типа "Орлан-10");

1 крылатую ракету.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять специальные задания по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам", — говорится в сообщении.

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