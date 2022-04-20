Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

За сутки украинские защитники уничтожили три беспилотника и сбили крылатую ракету

Дата публикации
Просмотры
628
Поделиться:
WhatsApp
Viber
За сутки украинские защитники уничтожили три беспилотника и сбили крылатую ракету

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В общей сложности были ликвидированы четыре воздушные цели российских оккупантов.

В среду, 20 апреля, из-за неблагоприятных погодных условий враг практически не применял в районах ведения боевых действий авиацию. Впрочем, оккупанты продолжают обстреливать ракетами украинские города, а также используют беспилотники разных типов.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Впрочем, подразделениям ПВО Воздушных Сил и Сухопутным войскам удалось уничтожить за сутки не менее четырех воздушных целей оккупантов:

  • 3 БпЛА (ОТР типа "Орлан-10");
  • 1 крылатую ракету.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять специальные задания по охране воздушного пространства и нанесению огневых поражений по российским оккупационным войскам", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Следующая публикация